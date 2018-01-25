Акция «Дарите книги с любовью» стартует в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

14 февраля будет отмечаться «Международный день дарения книг». Праздник отмечается с 2012 года, ежегодно в нем принимают участие жители более 30 стран мира, в том числе и Россия.

В этот день принято дарить книги детям, а также людям, чьи возможности доступа к чтению книг ограничены.

Центральная городская библиотека объявляет о старте акции «Дарите книги с любовью». Принять участие в акции могут любые организации, а также жители города. Для этого нужно принести книги в ЦГБ до 14 февраля 2018 года по адресу ул.Строителей, 1А.

Все собранные книги будут переданы в один из детских домов города.