Акция «Дарите книги с любовью» стартует в Центральной библиотеке Нижнего Тагила
25 января, 13:55Свободное время
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Центральная библиотека Нижнего Тагила объявляет о начале акции «Дарите книги с любовью».
Сюжеты: Нижний Тагил
14 февраля будет отмечаться «Международный день дарения книг». Праздник отмечается с 2012 года, ежегодно в нем принимают участие жители более 30 стран мира, в том числе и Россия.
В этот день принято дарить книги детям, а также людям, чьи возможности доступа к чтению книг ограничены.
Центральная городская библиотека объявляет о старте акции «Дарите книги с любовью». Принять участие в акции могут любые организации, а также жители города. Для этого нужно принести книги в ЦГБ до 14 февраля 2018 года по адресу ул.Строителей, 1А.
Все собранные книги будут переданы в один из детских домов города.
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