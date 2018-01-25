Зимний фестиваль ГТО прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)
25 января, 10:35Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Более 300 тагильских школьников вступили в борьбу за значки всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
Сюжеты: Нижний Тагил
24 января на базе ФОК «Президентский» учащиеся нижнетагильских школ боролись за получение значка ГТО. В этом году к сдаче нормативов приступили 30 школьных команд.
По информации «Тагильского рабочего», организаторы фестиваля отметили, что из года в год физические способности нижнетагильских школьников улучшаются. Около 20% участников получили «золотые значки» ГТО.
Самые успешные команды и участники получат возможность представлять Нижний Тагил на областном фестивале.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: «Тагильский рабочий»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей