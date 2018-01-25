Зимний фестиваль ГТО прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

24 января на базе ФОК «Президентский» учащиеся нижнетагильских школ боролись за получение значка ГТО. В этом году к сдаче нормативов приступили 30 школьных команд.

По информации «Тагильского рабочего», организаторы фестиваля отметили, что из года в год физические способности нижнетагильских школьников улучшаются. Около 20% участников получили «золотые значки» ГТО.