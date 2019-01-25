Юные рыбаки соревновались в ловле рыбы на мормышку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: есс-служба городской станции юных туристов
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24 января на акватории Тагильского пруда прошли соревнования по ловле рыбы на мормышку среди юных рыбаков.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле состоялись 22-е городские лично-командные соревнования по лову рыбы на мормышку со льда. Соревнования прошли в районе Парка культуры и отдыха им. А. П. Бондина. В соревнованиях принял участие 21 юный рыбак их семи образовательных учреждений.
Всего в мероприятии приняли участие восемь команд. Победители были определены в командном и личном зачете в двух возрастных категориях: младшая (7–9 классы) и старшая (10–11 классы) после подсчета улова, сообщает пресс-служба городской станции юных туристов.
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