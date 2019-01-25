Юные рыбаки соревновались в ловле рыбы на мормышку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле состоялись 22-е городские лично-командные соревнования по лову рыбы на мормышку со льда. Соревнования прошли в районе Парка культуры и отдыха им. А. П. Бондина. В соревнованиях принял участие 21 юный рыбак их семи образовательных учреждений.