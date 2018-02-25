«Клуб благородных девиц» победили в «Кубке вызова» КВН в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

24 февраля состоялся «Кубок вызова» юмористической битвы команд КВН из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. На сцене Городского дворца молодёжи сошлись желающие помериться чувством юмора.

По итогам выступлений первое место, кубок и призовой фонд в размере 20 тыс. рублей достался команде «Клуб благородных девиц» из Екатеринбурга. Второе место также взяли екатеринбуржцы – команда «Сборная из Горного». Третье место завоевала нижнетагильская команда «Константа».