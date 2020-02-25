В Екатеринбурге ищут девочек с самой длинной косой

Организаторы планируют в этом году определить финалисток в двух возрастных категориях — среди женщин и среди девочек от 3 до 10 лет. Организатор Марина Степура сообщила, что в прошлом году было много желающих именно среди детей, поэтому запланирован детский финал. Однако пока неизвестно, сколько участниц сможет принять мероприятие.