В Екатеринбурге ищут девочек с самой длинной косой

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В Екатеринбурге организаторы конкурса «Уральская краса- длинная коса» ищут самых длинноволосых девочек и женщин, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторы планируют в этом году определить финалисток в двух возрастных категориях — среди женщин и среди девочек от 3 до 10 лет. Организатор Марина Степура сообщила, что в прошлом году было много желающих именно среди детей, поэтому запланирован детский финал. Однако пока неизвестно, сколько участниц сможет принять мероприятие.
В детском финале призовые места можно занять в трех номинациях «Самая длинная коса», «Самая толстая коса» и главный приз — «Маленькая краса, длинная коса».
Кастинг участниц пройдет 29 апреля в 12:00 в ТРЦ «Академический» на улице Краснолесья, 133 в Екатеринбурге.
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