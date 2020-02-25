Врач из Екатеринбурга сделал девушке предложение на 15-метровой глубине
Сегодня, 10:34Свободное времяФото: Дайвинг-клуб в Екатеринбурге «Galiotis»
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Анестезиолог из Екатеринбурга Михаил Касаткин сделал своей девушке предложение на 15-метровой глубине на носу затонувшего корабля времен Второй мировой войны, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Предложение мужчина сделал еще в прошлом году, однако в сети видео появилось недавно. Михаил поделился с журналистами издания, что его девушка Ольга мечтала увидеть затонувшие корабли. Во время поездки в Египет мужчина организовал погружение. Тогда и возникла идея сделать предложение под водой. В организации сюрприза для свердловчанки участвовали 15 человек.
Мне дали команду, и я подошел, точнее частично подплыл, встал на одно колено, достал табличку, на которой было написано «Выходи за меня замуж» и протянул кольцо,рассказывает Михаил.
Видео
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Видео: Дайвинг-клуб в Екатеринбурге «Galiotis»
Михаил и Ольга поженились 22 февраля, вместе они год, однако знакомы уже несколько лет, вместе учились. Михаил работает анестезиологом, а Ольга психиатром-наркологом.
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