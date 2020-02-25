Врач из Екатеринбурга сделал девушке предложение на 15-метровой глубине

Предложение мужчина сделал еще в прошлом году, однако в сети видео появилось недавно. Михаил поделился с журналистами издания, что его девушка Ольга мечтала увидеть затонувшие корабли. Во время поездки в Египет мужчина организовал погружение. Тогда и возникла идея сделать предложение под водой. В организации сюрприза для свердловчанки участвовали 15 человек.