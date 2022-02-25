Грустный кот Леопольд появился на стене у штаба ЦВО в Екатеринбурге

Группа художников возле штаба ЦВО нарисовала кота с сигаретой

Группа художников в Екатеринбурге нарисовала на стене у штаба Центрального военного округа кота Леопольда. Это персонаж известного советского мультфильма, который говорил двум мышам-проказникам: «Давайте жить дружно!».

Проспект Ленина, 52/2 в Екатеринбурге стал «местом прописки» уличного рисунка. Теперь на стене входной группы горожан встречает кот Леопольд. Штаны у него синие, а водолазка желтого цвета. Но он не улыбается, а грустит — как задумали это художники. По сообщению творческой группы в соцсети, такой образ выбран неслучайно. Палитра — это ассоциация с проводимой военной операцией на Украине. Потому и котик получился не улыбчивым, а приунывшим и с сигаретой, поясняют молодые люди. Кот Леопольд — герой цикла «Приключения кота Леопольда». Фраза этого любимого детьми персонажа «давайте жить дружно» после первых же серий стала необычно популярным выражением, которое прочно вошло в обиход. По задумке авторов, кот не проявлял никакой агрессии даже к досаждавшим ему двум мышам, а был дружелюбным и интеллигентным. Однако Леопольд у штаба ЦВО специально изображен другим. И художники это подчеркивают. Мы — поколение людей, которое никогда не видело войны. Ни ужасов, ни последствий. На нашей земле не было обстрелов и бомбардировок, по ней не ездили танки, здесь не взрывались гранаты. Мы искренне верили в то, что нам обеспечено чистое небо над головой. Мы всегда желали (и продолжаем желать) только мира, сообщают они в Instagram. Голубь мира художницы из Тагила появился на Лисьей горе На Украине в настоящее время продолжается военная операция. Целью ввода ограниченного контингента российских миротворцев названа защита населения на Донбассе.

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