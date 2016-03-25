Сегодня тагильчан ждут в Молодежном театре на «Театральный капустник»

Организаторы не спешат рассказывать, что увидят на сцене пришедшие тагильчане. Ожидается, что это станет приятным сюрпризом. Стоит ожидать шуток, пародий и веселых сценок, которые приведут зрителей в самое лучшее настроение.

«Театральный капустник» приурочен к приближающемуся Всемирному дню театра, поэтому работники творческого коллектива собираются показать лучшее, на что они способны.

Это театральный капустник, каким он и должен быть. Это всегда пародии, шутки. Готовится он полностью артистами молодежного театра, это их самостоятельная работа рассказала журналисту TagilСity.ru руководитель литературной части молодежного театра Ольга Павловна Трушкова.

Подробности этого мероприятия вы можете узнать в разделе «Афиша». Приглашаются все заинтересованные тагильчане.