«Площадка не для вас»: Гузеева раскритиковала слепого «тиктокера» из Екатеринбурга

По мнению актрисы, юноше не стоит пытаться прославится в TikTok, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу телеканала.
На шоу молодой человек сыграл на синтезаторе. Его программа также растрогала другого члена жюри — Регину Тодоренко. Однако Лариса Гузеева сказала, что уральцу не стоит стремиться стать блогером.
TikTok — площадка не для вас, вы вне конкуренции. Это обсуждать смешно. Вы для другого полета, вы — птица с другим размахом крыльев,заявила актриса.
С ней не согласился певец Дима Билан и блогер Даня Милохин, которые отметили, что TikTok — это площадка для всех, поэтому на ней возможно размещать разнообразный контент.
Напомним, в конце января стало известно, что в Екатеринбурге сообщество молодых блогеров решило создать первый в городе «ТикТок дом» под названием «Street House».