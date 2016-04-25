Экстремалы и родители Нижнего Тагила не могут поделить скейт-парк в центре Вагонки (ФОТО)

Но не везде начало сезона проходит гладко. Где-то не готовы дорожки, а экстремалы сталкиваются с другой проблемой.

Недавно в одном из городских сообществ Нижнего Тагила появился пост, в готором райдер [человек, занимающийся скейтбордингом или BMX - прим.ред] жалуется на то, в скейт-парк на Площади Славы приходят люди, чтобы учить своих детей кататься. В то время как малышей там могут сбить, а это чревато травмами как для спортсмена, так и для ребёнка.

Скриншот из сообщества «Чёрный список Тагила»

Эта площадка создавалась не для обучения детей езде на велосипеде или роликах. Вырастут, научатся нормально ездить – милости просим. А сейчас они только под колёса лезут. Провоцируют травмы и падения, а потом их родители приходят и скандалят из-за того, что ребёнка сбили в скейт-парке анонимно поделился с журналистом TagilCity.ru один из вагонских райдеров.

Те, кто катается в парке со дня его открытия, помнят, что изначально в парке была размещена табличка, на которой были описаны правила поведения в нём:

Из комментариев к посту.

Примечательно, что во время обоих визитов журналиста TagilCity.ru на площадку, немалую часть аудитории парка составляли именно дети до 10 лет. Мало кто из детей носил на себе какую-либо защиту. Однако поскольку взрослых спортсменов было мало и дети никому не мешали – их никто не прогонял.

Фото от 20.04.2016 года.

Фото от 24.04.2016 года.

Мы всегда тут играем. Родители дома, они разрешают. Во дворе скучно охотно поделился с журналистом TagilCity.ru юный велосипедист, на вид которому лет 9-10.

Как избавить площадку, находящуюся в самом центре района от детского присутствия – неясно. Однако нужно учитывать, что в городе есть места, куда младшие школьники реже ходят без своих родителей. Там шанс столкнуться с малышом гораздо ниже. Например, в скейт-парке стадиона «Спутник», тоже расположенном на Вагонке.