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Экстремалы и родители Нижнего Тагила не могут поделить скейт-парк в центре Вагонки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстремалы и родители Нижнего Тагила не могут поделить скейт-парк в центре Вагонки (ФОТО)

25 апреля 2016, 19:00Свободное времяПавел Щербина
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