Обучение в школе каскадеров и прогулки по лабиринту ужасов: в Нижнем Тагиле прошла Библионочь (ФОТО)

Творческие площадки смогли порадовать даже самого искушенного тагильчанина. Кто-то немедленно поспешил в гримерный цех, чтобы специалисты по аквагриму и стилисты превратили их в популярных киногероев. После преображения новоиспеченные артисты отправились на кинокастинг.

Другие не могли упустить возможность посетить «Закрытый показ», где посетителям завязывали глаза и предлагали вслепую «смотреть» фильмы и мультфильмы, которые сопровождались тифлокомментированием.

Особенно полюбились тагильчанам викторины по истории нетленных советских фильмов и анимации. В течение всего вечера посетители имели возможность отгадывать по детским фотографиям популярных актеров, вспоминали известные фразы и мелодии из кинофильмов. Там, где читатели берут книги, развернулась съемочная площадка фильма «12 стульев». Там тагильчане смогли стать настоящими актерами и сняться с любимых сценах из кинокартины.

Почувствовать себя актерами черно-белых фильмов или попробовать свои силы в искусстве пантомимы помогли творческие площадки «Игра теней» и «КиноКрокодил». Самые отчаянные стали курсантами «Школы каскадеров», а любители пощекотать нервы спустились в «Лабиринт страха» - нижний этаж библиотеки, где находятся фонд и рабочие кабинеты, превратился в заброшенную съемочную площадку.

Кстати, в рабочие дни это место закрыто для посетителей библиотеки. Участникам, которым уже исполнилось 16 лет, предстояло за 20 минут «сбежать» из лабиринта. По пути к выходу смельчаки встречались со зловещими персонажами и преодолевали различные препятствия.

ФОТО: Центральная городская библиотека

Библионочь предложила пройти «курс молодого режиссера»: снять свой собственный мультик или кинокартину, озвучить фильм или сделать реквизит своими руками.

Завершилась ночь кино фаер-шоу на площади перед библиотекой. Как отмечают организаторы, в акции приняло участие порядка 1000 тагильчан.