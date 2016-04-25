Вечером в воскресенье мотоциклисты устроят мотопробег по улицам Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле два мотосообщества: мотоклуб «ScythianS» (СКИФЫ) и мотоклуб «Revolvers». Мотоклубы есть и в других близлежащих городах. Мотосообщества, как правило, устраивают три мероприятия за сезон: открытие, закрытие и день рождения клуба. Дата открытия сезона и место проведения обычно у каждого свои.

В преддверии предстоящего события журналист TagilCity.ru побеседовал с одним из потенциальных участников мотопробега.

В этом году байкеры решили отмечать открыть сезон не по отдельности, а все вместе. Нас стало достаточно много, а со многими мы даже незнакомы толком. У нас большое количество друзей в соседних городах, примерно одни и те же любимые музыкальные исполнители, одна культура, ну и конечно одна общая любовь к мотоциклам. Ждем на открытие, ориентировочно, человек 150 рассказал Станислав TagilCity.ru.

- В Нижнем Тагиле, да и в других городах, в последнее время появилось много свободных мотоциклистов. Их мы тоже приглашаем участвовать в пробеге. Кроме того, при желании они смогут примкнуть к любому из сообществ. Ожидается приезд единомышленников из Кушвы, Лесного, Серова, Ирбита – родины мотоцикла «Урал».

На вопрос, давно ли Станислав оседлал железного коня, он ответил:

Увлекаюсь мотоциклами со школы. Поначалу возился в гараже с мопедом, ездил на «Карпачах». А если говорить о серьёзной японской технике – лет 5-7 уже езжу.

Журналист TagilCity.ru поинтересовался, чего ждут байкеры от предстоящего мероприятия:

Посмотрим, что из этого получится. Если всем всё понравится, думаю, будем проводить подобные мероприятия с большей периодичностью.

Сбор байкеров запланирован на 17:00 у кафе «Арарат» на трассе Екатеринбург - Серов, у старого поста ГИБДД, недалеко от поворота на Ленёвку.

В 17:30 организаторы проведут общий инструктаж. В 18:00 мотоциклисты организованной колонной поедут в город, на площадку, расположенную за зданием «Современника». Маршрут будет пролегать через Красный Камень, Выю, ГГМ.

К бывшему кинотеатру в центре города мотоциклисты планируют приехать к 19:00. У «Современника» тагильчане смогут пообщаться с байкерами и сфотографироваться за отдельную плату, оговорённую в прайсе.