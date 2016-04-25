Вечером в воскресенье мотоциклисты устроят мотопробег по улицам Нижнего Тагила
1 мая в Нижнем Тагиле состоится «Открытие мотосезона 2016». По словам одного из участников, мероприятие направлено на то, чтобы объединить разные группы байкеров. Ожидают приезд единомышленников из других городов области. Посетить мероприятие могут не только мотоциклисты, но и те, кому интересна их культура.
В Нижнем Тагиле два мотосообщества: мотоклуб «ScythianS» (СКИФЫ) и мотоклуб «Revolvers». Мотоклубы есть и в других близлежащих городах. Мотосообщества, как правило, устраивают три мероприятия за сезон: открытие, закрытие и день рождения клуба. Дата открытия сезона и место проведения обычно у каждого свои.
В преддверии предстоящего события журналист TagilCity.ru побеседовал с одним из потенциальных участников мотопробега.
В этом году байкеры решили отмечать открыть сезон не по отдельности, а все вместе. Нас стало достаточно много, а со многими мы даже незнакомы толком. У нас большое количество друзей в соседних городах, примерно одни и те же любимые музыкальные исполнители, одна культура, ну и конечно одна общая любовь к мотоциклам. Ждем на открытие, ориентировочно, человек 150 рассказал Станислав TagilCity.ru.
- В Нижнем Тагиле, да и в других городах, в последнее время появилось много свободных мотоциклистов. Их мы тоже приглашаем участвовать в пробеге. Кроме того, при желании они смогут примкнуть к любому из сообществ. Ожидается приезд единомышленников из Кушвы, Лесного, Серова, Ирбита – родины мотоцикла «Урал».
На вопрос, давно ли Станислав оседлал железного коня, он ответил:
Увлекаюсь мотоциклами со школы. Поначалу возился в гараже с мопедом, ездил на «Карпачах». А если говорить о серьёзной японской технике – лет 5-7 уже езжу.
Журналист TagilCity.ru поинтересовался, чего ждут байкеры от предстоящего мероприятия:
Посмотрим, что из этого получится. Если всем всё понравится, думаю, будем проводить подобные мероприятия с большей периодичностью.
Сбор байкеров запланирован на 17:00 у кафе «Арарат» на трассе Екатеринбург - Серов, у старого поста ГИБДД, недалеко от поворота на Ленёвку.
В 17:30 организаторы проведут общий инструктаж. В 18:00 мотоциклисты организованной колонной поедут в город, на площадку, расположенную за зданием «Современника». Маршрут будет пролегать через Красный Камень, Выю, ГГМ.
К бывшему кинотеатру в центре города мотоциклисты планируют приехать к 19:00. У «Современника» тагильчане смогут пообщаться с байкерами и сфотографироваться за отдельную плату, оговорённую в прайсе.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru