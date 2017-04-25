Экологический квест для школьников прошел в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
25 апреля 2017, 09:50Свободное время
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В Нижнем Тагиле в ГДДЮТ состоялся экологический квест для школьников, посвященный Дню Земли и Дню города-2017. В соревновании приняли участие учащиеся нижнетагильских школ, кружков и танцевальных студий.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребятам нужно было выполнять задания, в которых проверялись их знания экологии, проблем родного города. Школьники узнали, как сортировать бытовые отходы, приняли участие в творческом конкурсе, рассказали о своих идеях по улучшению экологии в городе.
Первое место заняла команда школы № 32, второе – учащиеся школы № 86, третье место досталось команде нижнетагильского лицея, сообщается на сайте ГДДЮТ.
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