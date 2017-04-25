Эстафета родительского подвига прошла в Нижнем Тагиле: 16 мая назовут победителей
25 апреля 2017, 13:10Свободное время
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В Нижнем Тагиле прошла эстафета родительского подвига. Данное мероприятие направлено на повышение значимости семейных ценностей и укрепление института семьи.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году в соревновании приняли участие 36 семей, 25 из которых прошли во второй этап. Все участники представили альбомы с фотографиями своих семей, рассказали о традициях, достижениях, творческих способностях и увлечениях детей.
Победители эстафеты уже определены, сообщает администрация города. Торжественное награждение пройдет 16 мая в ГДМ.
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