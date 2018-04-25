Городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru ищет штатного журналиста
Если вы хотите попробовать себя в журналистике, то опыт и образование - не обязательны! Мы всему научим!
Заработная плата: 23 000 - 40 000 рублей. График работы: полный рабочий день.
Пишете и говорите грамотно, просто и доходчиво?
У вас все в порядке с дисциплиной?
У вас широкий кругозор и огромное желание получать новые знания?
Хотите рассказывать людям о реальных событиях?
Интересно докапываться до сути вещей?
Интересует карьерный рост в престижной сфере деятельности?
Вы можете стать журналистами TagilCity.ru!
TagilCity.ru входит в федеральный холдинг. Лучших кандидатов ждет стажировка в редакциях в других городах (20 СМИ, в т.ч. в Москве). Также возможен рост до руководящих должностей.
Требования:
• Грамотность,
• Способность доходчиво излагать мысли,
• Уверенный пользователь ПК и Интернета,
• Умение работать в режиме многозадачности и раздёргиваний.
• Умение разбираться в большом объёме разнородного материала.
Обязанности:
• Написание уникальных новостных материалов разного объема: от небольших заметок (~1000 символов) до эссе на актуальные темы, авторские расследования;
• Поиск актуальных источников информации;
• Выезд на место события;
• Посещение пресс-конференций;
• Проведение интервью.
Резюме и вопросы: http://www.tagil-rabota.ru/vacancy/42650
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