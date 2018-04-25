Городской портал Нижнего Тагила TagilCity.ru ищет штатного журналиста

Заработная плата: 23 000 - 40 000 рублей. График работы: полный рабочий день.

Пишете и говорите грамотно, просто и доходчиво?

У вас все в порядке с дисциплиной?

У вас широкий кругозор и огромное желание получать новые знания?

Хотите рассказывать людям о реальных событиях?

Интересно докапываться до сути вещей?

Интересует карьерный рост в престижной сфере деятельности?

Вы можете стать журналистами TagilCity.ru!

TagilCity.ru входит в федеральный холдинг. Лучших кандидатов ждет стажировка в редакциях в других городах (20 СМИ, в т.ч. в Москве). Также возможен рост до руководящих должностей.

Требования:

• Грамотность,

• Способность доходчиво излагать мысли,

• Уверенный пользователь ПК и Интернета,

• Умение работать в режиме многозадачности и раздёргиваний.

• Умение разбираться в большом объёме разнородного материала.

Обязанности:

• Написание уникальных новостных материалов разного объема: от небольших заметок (~1000 символов) до эссе на актуальные темы, авторские расследования;

• Поиск актуальных источников информации;

• Выезд на место события;

• Посещение пресс-конференций;

• Проведение интервью.

Резюме и вопросы: http://www.tagil-rabota.ru/vacancy/42650