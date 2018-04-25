Юбилейный 12 000-ый магазин торговой сети «Пятерочка» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)

Для своих покупателей торговая сеть устроила настоящий праздник с тортом, конфетти, музыкальными подарками и розыгрышами призов. В новом магазине жители Екатеринбурга могли продегустировать продукты от свердловских производителей, а детям рисовали узоры аквагримом.

Церемония открытия началась с выступления официальных лиц. Поздравили горожан с открытием универсама первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов и министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Всего в столице Урала работают более 140 магазинов торговой сети «Пятерочка». До конца 2018 года в городе планируется открытие еще 30 универсамов «Пятёрочка».

Алексей Орлов подчеркнул, что в ассортименте магазинов торговой сети представлена продукция местных производителей, например молочная, мясная и хлебобулочная

В Свердловской области торговая сеть «Пятерочка» предоставляет 4600 рабочих мест. Это стабильная зарплата, хорошие условия работы для продавцов и не только и отличная возможность нашим сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию. Продукция здесь свежая, ассортимент разнообразный.

Одновременно с открытием юбилейного универсама, торговая сеть провела масштабный благотворительный марафон «Корзина Доброты».

Акция стартовала 21 апреля. С 10.00 до 18.00 во всех екатеринбургских «Пятерочках», а также «Перекрестках» и «Каруселях» волонтёры фонда продовольствия «Русь» и сотрудники торговой сети принимали продукты для малообеспеченных пожилых людей. Все собранные продукты переданы нуждающимся свердловчанам.

Мы стараемся, чтобы здесь, в столице Урала, пожилые люди получили частичку тепла от нашей торговой сети подчеркнула генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Ольга Наумова.

Такой продовольственный марафон уже прошел 3 марта в Казани. Тогда удалось собрать более 13 тонн продуктов, из которых было скомплектовано 2500 продуктовых наборов для малообеспеченных пожилых людей из районов Татарстана.

Помимо Екатеринбурга такие продовольственные марафоны планируют провести ещё в Москве, Нижнем Новгороде и Самаре.

Стоит отметить, что торговая сеть «Пятерочка» старается быть доступной для всех категорий покупателей. Например, по понедельникам у пенсионеров есть возможность получить дополнительную скидку, а по средам скидки могут получить мамы с детьми. В новом магазине в Екатеринбурге нашла воплощение и идея «Детского клуба», когда выделяются товары для молодых мам и маленьких детей.