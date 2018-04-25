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Юбилейный 12 000-ый магазин торговой сети «Пятерочка» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юбилейный 12 000-ый магазин торговой сети «Пятерочка» открылся в Екатеринбурге (ФОТО)

25 апреля, 10:15Свободное времяНателла Николова
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