Кинозал для людей с ОВЗ появился в городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

Библиотекари из Кушвы, Верхней Пышмы, Красноуральска, Режа, Верхней Туры и Среднеуральска собрались в здании библиотеки №1 для того, чтобы перенять опыт тагильских коллег по адаптации инвалидов посредством культуры и искусства.

В рамках мастер-класса иногородние гости научились делать тактильную открытку, работать с кинетическим песком и рисовать на песочном столе. Затем участникам продемонстрировали новые тифлоиздания - «Куриный бог» Раисы Снапковской, повести Александра Папченко в Брайле и «LKF»-формате.

В конце мероприятия был представлен проект «Инклюзив», который представляет собой специальный кинозал для слабослышащих и слабовидящих людей. Здесь они смогут смотреть фильмы с тифлокомментированием. Также территория проекта станет молодёжной площадкой для настольных игр, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки