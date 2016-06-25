Юные спасатели приняли участие в соревнованиях у озера Таватуй (ФОТО)
60 юных участников из 6 регионов УрФО собрались на берегу озера Таватуй в одноименном лагере. Конкурсанты прибыли, чтобы в соревнованиях показать свои навыки по выживанию в чрезвычайных ситуациях.
Приветственные слова в адрес участников состязания раздались от Сергея Мирошниченко, ведущего специалиста отдела предупреждения ЧС, от представителей Минобразования Свердловской области и администрации Невьянска.
Первый день соревнований оказался для ребят весьма трудоемким. Они приняли участие в кроссе и выполнении комплекса силовых упражнений. Каждая из команд заработала баллы, которые помогут одной из них одержать заветную победу.
Второй этап соревнования включает участие в комбинированной пожарной эстафете и поисково-спасательных работах на акватории и в техногенной среде.
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Подобные мероприятия, по мнению организаторов, способствуют формированию у ребят навыков поведения в экстремальных ситуациях. Более того, воспитывается новое поколение опытных спасателей.
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