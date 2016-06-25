Юные спасатели приняли участие в соревнованиях у озера Таватуй (ФОТО)

Приветственные слова в адрес участников состязания раздались от Сергея Мирошниченко, ведущего специалиста отдела предупреждения ЧС, от представителей Минобразования Свердловской области и администрации Невьянска.

Первый день соревнований оказался для ребят весьма трудоемким. Они приняли участие в кроссе и выполнении комплекса силовых упражнений. Каждая из команд заработала баллы, которые помогут одной из них одержать заветную победу.

Второй этап соревнования включает участие в комбинированной пожарной эстафете и поисково-спасательных работах на акватории и в техногенной среде.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Подобные мероприятия, по мнению организаторов, способствуют формированию у ребят навыков поведения в экстремальных ситуациях. Более того, воспитывается новое поколение опытных спасателей.