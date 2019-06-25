Тагильские спасатели провели мастер-класс для детей из лагеря ГДДЮТ

Ребята смогли познакомиться со спасательным оборудованием, узнали, как оснащен автомобиль, на котором сотрудники центра выезжают на вызовы. Дети могли посмотреть в действии на гидравлическое оборудование, с помощью которого спасатели разрезают автомобили, ознакомились с переносным устройством для пожаротушения, вспомнили правила безопасности во время летнего отдыха.