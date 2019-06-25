Тагильские спасатели провели мастер-класс для детей из лагеря ГДДЮТ
Сегодня, 09:33Свободное времяФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» провели занятия для 300 воспитанников лагеря дневного пребывания в ГДДЮТ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребята смогли познакомиться со спасательным оборудованием, узнали, как оснащен автомобиль, на котором сотрудники центра выезжают на вызовы. Дети могли посмотреть в действии на гидравлическое оборудование, с помощью которого спасатели разрезают автомобили, ознакомились с переносным устройством для пожаротушения, вспомнили правила безопасности во время летнего отдыха.
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Юные тагильчане проявили интерес к работе спасателей и задавали множество вопросов.
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