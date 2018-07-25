Новая книга о культуре и истории города презентована в Нижнем Тагиле

Коллектив авторов возглавил почётный гражданин города Иван Григорьевич Семёнов, которые ранее уже выпустил 2 книги из серии, посвящённой памятникам истории и культуры Нижнего Тагила.

«Тагил достопримечательный» представляет собой сборник из 34 статей, поделённых на 5 разделов и раскрывающих аспекты развития Тагила с дореволюционного периода до современности. В создании сборника приняли участие 26 авторов, книга содержит большое количество фотографий, как архивных, так и современных, передаёт сообщество «Нижний Тагил. Афиша».