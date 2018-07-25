Влад Соколовский и Рита Дакота выступят на Дне города в Нижнем Тагиле

В День города в Нижнем Тагиле выступят приглашенные звезды – выпускники «Фабрики звезд» Влад Соколовский и Рита Дакота.
Молодые люди поженились в 2015 году. Сейчас они выступают с совместным шоу, которое, вероятно, покажут в Нижнем Тагиле. Напомним, празднование Дня города пройдет 11 августа.
Влад Соколовский на проекте «Фабрика звезд» занял третье место в составе группы «БиС». Но в 2010 году музыкальный дуэт распался. Вскоре Соколовский начал новый сольный проект VS вместе с Константином Меладзе, но спустя год прекратил сотрудничество с продюсером.
У Влада Соколовского и Риты Дакоты есть дочь, которая родилась у супругов в 2017 году. Несмотря на возраст, малышка уже побывала в роли актрисы в клипе мамы на песню «Нежность».
Добавим, что в Нижний Тагил на Дне молодежи выступал Олег Маями, выпускник «Дома-2» и проекта «Голос». А на минувших выходных город посетила группа «Борис Бурдаев и Братья Грим».