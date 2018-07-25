Влад Соколовский и Рита Дакота выступят на Дне города в Нижнем Тагиле

Молодые люди поженились в 2015 году. Сейчас они выступают с совместным шоу, которое, вероятно, покажут в Нижнем Тагиле. Напомним, празднование Дня города пройдет 11 августа.

Влад Соколовский на проекте «Фабрика звезд» занял третье место в составе группы «БиС». Но в 2010 году музыкальный дуэт распался. Вскоре Соколовский начал новый сольный проект VS вместе с Константином Меладзе, но спустя год прекратил сотрудничество с продюсером.

У Влада Соколовского и Риты Дакоты есть дочь, которая родилась у супругов в 2017 году. Несмотря на возраст, малышка уже побывала в роли актрисы в клипе мамы на песню «Нежность».