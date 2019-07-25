Компания «Горсвет-НТ» займется благоустройством парка у Нижнетагильского музея изо

Организация стала единственным участником закупки. Контракт с компанией заключен на сумму 4 млн 377 тысяч рублей. Подрядчик должен будет установить ограждение сада скульптур, который находится на территории музея со стороны улиц Уральская и Огаркова. Кроме того, организация подготовит основы для установки скульптур, установит освещение.