Компания «Горсвет-НТ» займется благоустройством парка у Нижнетагильского музея изо
Сегодня, 18:51Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле определен подрядчик, который будет проводить благоустройство парка скульптур у музея изо. Им стало местное ООО «Горсовет-НТ».
Сюжеты: Нижний Тагил
Организация стала единственным участником закупки. Контракт с компанией заключен на сумму 4 млн 377 тысяч рублей. Подрядчик должен будет установить ограждение сада скульптур, который находится на территории музея со стороны улиц Уральская и Огаркова. Кроме того, организация подготовит основы для установки скульптур, установит освещение.
Работы на объекте уже начались. Планируется, что парк откроется ко Дню города.
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