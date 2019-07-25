Организаторы объявили о закрытии фестивалей «Старый Новый рок» в Екатеринбурге

Директор фестивалей Евгений Горенбург на пресс-конференции, которая состоялась 25 июля, пояснил, что, скорее всего, рок-фестивали пройдут в этом году последний раз. Это связано с появлением других больших музыкальных фестивалей, таких как Ural Music Night.

Нам кажется, что мы многое уже сказали. Мы подтвердили звание нашего любимого города и региона как столицы рок-н-ролла, сказал Горенбург.