Организаторы объявили о закрытии фестивалей «Старый Новый рок» в Екатеринбурге
Сегодня, 18:23Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге в этом году в последний раз пройдут фестивали «Старый Новый рок» и «Старый Новый рок на «Волне». Об этом заявили организаторы музыкальных мероприятий, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Директор фестивалей Евгений Горенбург на пресс-конференции, которая состоялась 25 июля, пояснил, что, скорее всего, рок-фестивали пройдут в этом году последний раз. Это связано с появлением других больших музыкальных фестивалей, таких как Ural Music Night.
Нам кажется, что мы многое уже сказали. Мы подтвердили звание нашего любимого города и региона как столицы рок-н-ролла, сказал Горенбург.
На фестиваль «Старый Новый рок на «Волне», который пройдет 26 и 27 июля, продано около 1 тысячи билетов. Ожидается, что музыкальное событие посетят около 4 тысяч человек. На сценах выступят более 50 групп.
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