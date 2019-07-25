В Нижнем Тагиле «Ночь кино» пройдёт только в «Красногвардейце»
Сегодня, 11:09Свободное времяФото: страница кинотеатра «Красногвардеец» во «ВКонтакте»
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Акция «Ночь кино» в Свердловской области состоится 24 августа. В культурных учреждениях пройдут бесплатные показы фильмов, которые выбрали сами россияне. В Нижнем Тагиле в акции участвует только один кинотеатр — «Красногвардеец».
Сюжеты: Нижний Тагил
Киноленты «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» были выбраны в результате всероссийского онлайн-голосования, которое проходило с 27 июня по 10 июля на сайте информационного агентства ТАСС.
Начало киномарафона запланировано на 20:00. Всего в Свердловской области будут работать 102 площадки. На 10 из них кинопоказы пройдут под открытым небом: в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Тагиле, Серове, Верхней Туре, Заречном, Туринске, Лесном и Сосьве.
«Ночь кино» проходит в России уже четвертый раз подряд. Её организуют Министерство культуры и Фонд кино. В прошлом году на массовом показе отечественных фильмов побывали 26,5 тысяч зрителей.
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