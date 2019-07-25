В Нижнем Тагиле «Ночь кино» пройдёт только в «Красногвардейце»

Киноленты «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» были выбраны в результате всероссийского онлайн-голосования, которое проходило с 27 июня по 10 июля на сайте информационного агентства ТАСС.

Начало киномарафона запланировано на 20:00. Всего в Свердловской области будут работать 102 площадки. На 10 из них кинопоказы пройдут под открытым небом: в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Верхнем Тагиле, Серове, Верхней Туре, Заречном, Туринске, Лесном и Сосьве.