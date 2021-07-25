Моряки возложили цветы у «Якоря» в Нижнем Тагиле

Моряки возложили цветы у «Якоря» в Нижнем Тагиле
Моряки возложили цветы у «Якоря» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:41Свободное времяФото: TagilCity.ru
Сегодня в Нижнем Тагиле моряки и граждане города празднуют День военно-морского флота, они вышли на улицы, чтобы возложить цветы и поздравить друг друга.

В этом году в Нижнем Тагиле не было запланировано организованных праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня ВМФ. Тем не менее тагильские моряки вышли на улицы города, чтобы возложить цветы в память об ушедших товарищах, родных и близких, а также поздравить друг друга с праздником. Очевидцы делятся фотографиями с места события с TagilCity.ru.

День ВМФ 2021 в Нижнем Тагиле
Фото:tagilcity.ru

Горожане и моряки города возлагают цветы у монумента в виде якоря на Малой Кушве в Нижнем Тагиле.

Напомним, с 1 июля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу все массовые мероприятия с количеством участников, превышающим 50 человек, отменены в Нижнем Тагиле.

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