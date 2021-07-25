Тренер из Нижнего Тагила построил дом на колесах и стал автопутешественником

Во всех проектах мне помогает друг, у которого в гараже мы и творим. Строить начал в мае. Цель была — к середине июня закончить стройку, с чем мы успешно справились. Процесс разборки машины — увлекательный и интересный. В первую очередь нужно было врезать окна и люки. Мы никогда этого не делали раньше, в сервисе эта услуга стоит дорого, и мы сами справились за ночь. Оказывается, ничего сложного, главное не бояться.