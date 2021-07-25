Тренер из Нижнего Тагила построил дом на колесах и стал автопутешественником

Детская мечта тагильчанина воплотилась в реальность: он путешествует на автомобиле в настоящем автодоме — как в кино. Любовь к путешествиям и походам появилась у Владислава Смирнова еще в детстве.
Палатки, костер, это так круто. С возрастом менялось только оборудование: палатки лучше, коврики удобнее, газ вместо костра. Удобства автодома в том, что ты полностью не зависишь от отелей, гостевых домов и разных ситуаций, рассказывает Владислав.
Недавно тренер по плаванию вернулся из очередной поездки, где он опробовал свой третий дом на колесах. Первый был с прицепом на колесах и оказался не очень удобным. Второй дом был более вместительным — на 7 человек, после нескольких путешествий Владислав продал его и запланировал новую покупку.
Первый вариант был прицепом: прикольно, но не удобно, поэтому после поездки был успешно продан. Второй вариант это уже на базе «Пежо Боксер». 6 метров длины, 7 человек, газ, вода, туалет — все, что нужно для комфортной жизни. За лето дважды побывал на нем на юге, вспоминает тагильчанин в беседе с TagilCity.ru.
Свой третий дом на колесах автопутешественник приобрел у Всероссийской федерации бобслея. Организация обновляла свой автопарк, цена так привлекла Владислава, что объявления провисело только 6 минут — потом тагильчанин договорился о сделке. Первый раз в жизни покупал машину, не посмотрев даже ее состояние, а доверившись продавцу, вспоминает мужчина.
Этот автодом он переоборудовал за полтора месяца, работая по ночам. Сначала Владислав переоформил документы в ГИБДД, а потом начал ремонт. Из-за постоянной работы днем время на строительство автодома оставалось только ночью, помогал энтузиасту его друг:
Во всех проектах мне помогает друг, у которого в гараже мы и творим. Строить начал в мае. Цель была — к середине июня закончить стройку, с чем мы успешно справились. Процесс разборки машины — увлекательный и интересный. В первую очередь нужно было врезать окна и люки. Мы никогда этого не делали раньше, в сервисе эта услуга стоит дорого, и мы сами справились за ночь. Оказывается, ничего сложного, главное не бояться.
Мужчины сами покрасили весь автобус, сами собирали мебель, придумывали все крепежи. К ним в гараж постоянно приходили разные люди посмотреть за процессом, некоторые помогали советом, некоторые делами.
Мы научились сами делать всё. Можем теперь открывать фирму по постройке автодомов, смеется Владислав.
И этим словам есть вполне весомое подтверждение: на данный момент в машине есть все, чтобы с комфортом путешествовало 9 человек, — удобные кровати, запас питьевой воды, биотуалет, холодильник, постоянное электричество 220V. На сам автомобиль тагильчанин потратил 1,1 млн рублей, еще 300 тысяч ушло на переоборудование.
Первая дальняя поездка на этой машине была на юг России - тагильчанин и его 8 единомышленников побывали в горах, на побережье двух морей и в нескольких городах. Больше всего тагильчанин оценил свободу в своем путешествии:
Взяв на работе отпуск без содержания, я собрал свою основную компанию для путешествия: я, Даниил и Маша. Плюс еще несколько самых проверенных спортсменов. Мы выдвинулись на Кавказ. После уехали в «Волну», пожили там, стало скучно — поехали в Сочи, потом Красная поляна, потом в Крым на Ай-Петри. Вернулись опять в «Волну», потом рванули на Азовское море. Очень удобно быть свободными. Не понравилось место — переехали.
Были во время путешествия и нестандартные ситуации, и случайные попутчики, и инспектора ГИБДД.
Под Волгоградом мы ночевали под воротами автосервиса, а утром пока шел ремонт, мы с ребятами провели тренировку. На Кавказе встали на стоянку прямо у подножья Эльбруса, позже к нам на стоянку присоединилась супружеская пара иностранцев, также путешествующая в автодоме. По дороге пару раз нас останавливали на постах ГИБДД, но всегда всё хорошо заканчивалось. Если не нарушать — чего боятся,говорит Владислав Смирнов.
Поездка с детьми для Владислава стала весьма насыщенной еще и потому, что подопечные иногда добавляли забот. Но тренер по плаванию с теплом вспоминает поездки с юными спортсменами, которым устраивал тренировки во время различных стоянок. Причем занимались пловцы не только в воде, на суше их ждали силовые тренировки.
Готовили еду сами, магазинов с продуктами полно, были и развлечения, были и тренировки обязательно. Пару раз, конечно, приходилось и воспитывать маленьких грязнуль. Но в целом все отлично! Сейчас у меня недельный отдых, нужно подремонтировать то, что поломали дети, и опять в путь. На этот раз хочу побывать наконец в Чечне и Дагестане.