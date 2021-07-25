Тренер из Нижнего Тагила построил дом на колесах и стал автопутешественником

Тренер из Нижнего Тагила построил дом на колесах и стал автопутешественником
Тренер из Нижнего Тагила построил дом на колесах и стал автопутешественником
Сегодня, 12:35Свободное времяАлександра ЛогиноваФото: Владислав Смирнов
Тренер по плаванию из Нижнего Тагила Владислав Смирнов переоборудовал микроавтобус под дом на колесах и путешествует по всей России. С собой в поездки он берет и подопечных — юных тагильских спортсменов, которые тренируются на свежем воздухе и знакомятся с достопримечательностями страны.

Детская мечта тагильчанина воплотилась в реальность: он путешествует на автомобиле в настоящем автодоме — как в кино. Любовь к путешествиям и походам появилась у Владислава Смирнова еще в детстве.

Палатки, костер, это так круто. С возрастом менялось только оборудование: палатки лучше, коврики удобнее, газ вместо костра. Удобства автодома в том, что ты полностью не зависишь от отелей, гостевых домов и разных ситуаций, рассказывает Владислав.

Недавно тренер по плаванию вернулся из очередной поездки, где он опробовал свой третий дом на колесах. Первый был с прицепом на колесах и оказался не очень удобным. Второй дом был более вместительным — на 7 человек, после нескольких путешествий Владислав продал его и запланировал новую покупку.

Первый вариант был прицепом: прикольно, но не удобно, поэтому после поездки был успешно продан. Второй вариант это уже на базе «Пежо Боксер». 6 метров длины, 7 человек, газ, вода, туалет — все, что нужно для комфортной жизни. За лето дважды побывал на нем на юге, вспоминает тагильчанин в беседе с TagilCity.ru.

Свой третий дом на колесах автопутешественник приобрел у Всероссийской федерации бобслея. Организация обновляла свой автопарк, цена так привлекла Владислава, что объявления провисело только 6 минут — потом тагильчанин договорился о сделке. Первый раз в жизни покупал машину, не посмотрев даже ее состояние, а доверившись продавцу, вспоминает мужчина.

Фото:Владислав Смирнов

Этот автодом он переоборудовал за полтора месяца, работая по ночам. Сначала Владислав переоформил документы в ГИБДД, а потом начал ремонт. Из-за постоянной работы днем время на строительство автодома оставалось только ночью, помогал энтузиасту его друг:

Во всех проектах мне помогает друг, у которого в гараже мы и творим. Строить начал в мае. Цель была — к середине июня закончить стройку, с чем мы успешно справились. Процесс разборки машины — увлекательный и интересный. В первую очередь нужно было врезать окна и люки. Мы никогда этого не делали раньше, в сервисе эта услуга стоит дорого, и мы сами справились за ночь. Оказывается, ничего сложного, главное не бояться.

Фото:Владислав Смирнов

Мужчины сами покрасили весь автобус, сами собирали мебель, придумывали все крепежи. К ним в гараж постоянно приходили разные люди посмотреть за процессом, некоторые помогали советом, некоторые делами.

Мы научились сами делать всё. Можем теперь открывать фирму по постройке автодомов, смеется Владислав.

И этим словам есть вполне весомое подтверждение: на данный момент в машине есть все, чтобы с комфортом путешествовало 9 человек, — удобные кровати, запас питьевой воды, биотуалет, холодильник, постоянное электричество 220V. На сам автомобиль тагильчанин потратил 1,1 млн рублей, еще 300 тысяч ушло на переоборудование.

Фото:Владислав Смирнов

Первая дальняя поездка на этой машине была на юг России - тагильчанин и его 8 единомышленников побывали в горах, на побережье двух морей и в нескольких городах. Больше всего тагильчанин оценил свободу в своем путешествии:

Взяв на работе отпуск без содержания, я собрал свою основную компанию для путешествия: я, Даниил и Маша. Плюс еще несколько самых проверенных спортсменов. Мы выдвинулись на Кавказ. После уехали в «Волну», пожили там, стало скучно — поехали в Сочи, потом Красная поляна, потом в Крым на Ай-Петри. Вернулись опять в «Волну», потом рванули на Азовское море. Очень удобно быть свободными. Не понравилось место — переехали.

Фото:Владислав Смирнов

Были во время путешествия и нестандартные ситуации, и случайные попутчики, и инспектора ГИБДД.

Под Волгоградом мы ночевали под воротами автосервиса, а утром пока шел ремонт, мы с ребятами провели тренировку. На Кавказе встали на стоянку прямо у подножья Эльбруса, позже к нам на стоянку присоединилась супружеская пара иностранцев, также путешествующая в автодоме. По дороге пару раз нас останавливали на постах ГИБДД, но всегда всё хорошо заканчивалось. Если не нарушать — чего боятся,говорит Владислав Смирнов.

Поездка с детьми для Владислава стала весьма насыщенной еще и потому, что подопечные иногда добавляли забот. Но тренер по плаванию с теплом вспоминает поездки с юными спортсменами, которым устраивал тренировки во время различных стоянок. Причем занимались пловцы не только в воде, на суше их ждали силовые тренировки.

Готовили еду сами, магазинов с продуктами полно, были и развлечения, были и тренировки обязательно. Пару раз, конечно, приходилось и воспитывать маленьких грязнуль. Но в целом все отлично! Сейчас у меня недельный отдых, нужно подремонтировать то, что поломали дети, и опять в путь. На этот раз хочу побывать наконец в Чечне и Дагестане.

Фото:Владислав Смирнов

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