Огнеборцы из Нижнего Тагила стали первыми в пожарно-спасательном спорте
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В Нижнем Тагиле завершился 62-ой чемпионат Свердловской области по пожарно-спасательному спорту.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Официальный сайт Нижнего Тагила
Огнеборцы соревновались в Нижнем Тагиле в течение трех дней. На чемпионат приехали более 100 человек из городов Свердловской области.
Участники чемпионата демонстрировали свое мастерство в подъеме по штурмовой лестнице, эстафете, преодолении полосы препятствий, боевом развертывании.
По итогам трехдневных состязаний первое место заняли тагильчане, серебро досталось команде из Артемовского, на третью ступень пьедестала поднялась команда из Екатеринбурга.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в церемонии закрытия соревнования и поздравил победителей чемпионата, пожелав всем новых успехов в спорте, а также минимум внештатных ситуаций в рабочем процессе.
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