Огнеборцы из Нижнего Тагила стали первыми в пожарно-спасательном спорте

Огнеборцы соревновались в Нижнем Тагиле в течение трех дней. На чемпионат приехали более 100 человек из городов Свердловской области.

Участники чемпионата демонстрировали свое мастерство в подъеме по штурмовой лестнице, эстафете, преодолении полосы препятствий, боевом развертывании.

По итогам трехдневных состязаний первое место заняли тагильчане, серебро досталось команде из Артемовского, на третью ступень пьедестала поднялась команда из Екатеринбурга.