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Огнеборцы из Нижнего Тагила стали первыми в пожарно-спасательном спорте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Огнеборцы из Нижнего Тагила стали первыми в пожарно-спасательном спорте

Сегодня, 10:30Свободное время
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