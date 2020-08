Уникальная картина Рафаэля отправится из Нижнего Тагила в Эрмитаж

Уникальная картина Рафаэля Санти с изображением Мадонны, которая хранится в музее ИЗО Нижнего Тагила, в ноябре будет отправлена на выставку в Эрмитаж, сообщает «Областное ТВ».

На данный момент картина под названием «Святое семейство», написанная в 1508 году, подготавливается к поездке. Эта работа знаменитого художника была обнаружена в 20-е годы прошлого века на чердаке дома Анатолия Демидова. На сегодняшний день в честь 500-летия со дня смерти Рафаэля Санти, она будет представлена в Невской анфиладе Зимнего дворца. Марина Агеева, директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств рассказала, что ранее проводился рентгеновский осмотр картины. На нем виден первоначальный рисунок, а также сделанные художником во время написания правки. В феврале текущего года стало известно о том, что картина художника Питера Рубенса «Оплакивание Христа и положение во гроб», находящаяся в Ирбитском музее ИЗО и ранее считавшаяся копией оригинала, была отправлена на экспертизу. Картину Рубенса из Ирбитского музея отправили на экспертизу

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter