«Уральские пельмени» сняли мультфильм о коронавирусе и смертной казни

Мы хотим немного выйти не то что за рамки приличия, а скорее за рамки дозволенного на СТС. Там и политика немножко, и социалка, и все такое. Все, что нам запрещают делать на СТС, мы вложим в этих бабок, — рассказал Андрей Рожков.