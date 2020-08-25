«Уральские пельмени» сняли мультфильм о коронавирусе и смертной казни

«Уральские пельмени» сняли мультфильм о коронавирусе и смертной казни

Сегодня, 15:28Свободное времяPhoto: скриншот видео из мультика
Уральские юмористы Андрей Рожков и Вячеслав Мясников запустили мультсериал под названием «Две бабули», в котором они в образах бабушек разговаривают на «вечные» темы и о последних новостях, пишет E1.

Первые четыре эпизода уже выпущены. В них рассказывается о коронавирусе, смертной казни и коррупции.

Андрей Рожков рассказал, что мультик настроен на аудиторию 18+. В нем актеры хотят выйти за рамки дозволенного на телевидении.

По словам Рожкова, бабушки могут судить о чем угодно.

Мы хотим немного выйти не то что за рамки приличия, а скорее за рамки дозволенного на СТС. Там и политика немножко, и социалка, и все такое. Все, что нам запрещают делать на СТС, мы вложим в этих бабок, — рассказал Андрей Рожков.

Напомним, ранее бывший учитель физкультуры, ставший стриптизером, снял свой первый клип.

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