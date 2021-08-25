Редкая бабочка «колибри» замечена на одном из дачных участков в Нижнем Тагиле

Тагильчанка приметила необычную бабочку на приусадебном участке в районе Голого камня, пишет ИА «Все Новости».
На кадрах видно, что на людей насекомое не обращает внимания и перелетает от цветка к цветку. Женщина призналась, что впервые встретила такое необычное насекомое.
Бабочки-бражники считаются в основном ночными насекомыми, но некоторые из видов летают и днем. В длину они могут вырастать до 11 сантиметров, а размах из крыльев доходит до 5 сантиметров. При этом летают они быстро, что их сложно рассмотреть.