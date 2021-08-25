Редкая бабочка «колибри» замечена на одном из дачных участков в Нижнем Тагиле

Редкая бабочка «колибри» замечена на одном из дачных участков в Нижнем Тагиле
Редкая бабочка «колибри» замечена на одном из дачных участков в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:17Свободное времяФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"
Большую бабочку, похожую внешне на птицу колибри., засняла на своем участке жительница Нижнего Тагила. Эта бабочка семейства бражников на территории Свердловской области встречается очень редко.

Тагильчанка приметила необычную бабочку на приусадебном участке в районе Голого камня, пишет ИА «Все Новости».

На кадрах видно, что на людей насекомое не обращает внимания и перелетает от цветка к цветку. Женщина призналась, что впервые встретила такое необычное насекомое.

Бабочки-бражники считаются в основном ночными насекомыми, но некоторые из видов летают и днем. В длину они могут вырастать до 11 сантиметров, а размах из крыльев доходит до 5 сантиметров. При этом летают они быстро, что их сложно рассмотреть.

Видео:«Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте»

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