Семейный праздник для жителей Нижнего Тагила пройдет в сети «Электро МИР»

Шутки, розыгрыши, детские аниматоры и подарки ожидают тагильчан на празднике открытия магазина «Электро МИР». Пока взрослые знакомятся с ассортиментом товара, юных тагильчан ждут сказочные герои, которые приготовили конкурсы и игры. Родители также не останутся без внимания – у каждого будет возможность поучаствовать в розыгрыше. На празднике открытия можно стать обладателем сертификата на продукцию на сумму от 500 рублей.

Если праздник – то обязательно подарки! Каждый покупатель получит презент, совершив покупку в день открытия. В магазине представлен широкий ряд розничной продукции, которая необходима в быту: лампы, светодиодная лента, кабели, автоматические выключатели и счетчики электроэнергии. На выбор тагильчан представлены розетки и выключатели различных цветов и способов установки, в том числе в стиле «ретро».

В магазине также широко представлен ассортимент электротехники, необходимый электромонтажникам и всем тем, чья профессиональная деятельность связана с электричеством.

Ждем тагильчан на семейном празднике в новом магазине «Электро МИР»! Каждый сможет найти товар по душе: те, чья профессия связана с электричеством, и те, кто просто делает ремонт. Магазины «Электро МИР» продают комплектующие и производят щитовое оборудование для безопасности и удобства в любом помещении. А еще мы дарим подарки, Антон Попов, коммерческий директор.

Праздник состоится в 11:00 29 сентября в новом магазине «Электро МИР» по адресу г. Нижний Тагил, ул. Удовенко, д.6.