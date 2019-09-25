Иван Ургант высмеял гей-скандал в УрГЭУ в Екатеринбурге

Ургант, комментируя ЛГБТ-скандал, заявил, что данная ситуация показывает, как можно попасть в США. Речь идет о том, что уральскому студенту после инцидента с угрозами отчисления из вуза, предложили убежище в США.

Телеведущий обратился к представителям российской делегации на Генассамблее ООН, которым США отказали в выдаче визы:

Уважаемые сенаторы! Ну посмотрите, есть же способ попасть в США!

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Напомним, студенту УрГЭУ пригрозили отчислением после мониторинга его страниц в соцсетях, молодой человек оказался подписан на группы ЛГБТ. Позже ректор университета Яков Силин заявил, слежка за личными аккаунтами студентов в университете ведется на системной основе.