Уральский скульптор создал эскиз памятника святой Екатерине

Скульптор сначала подробно изучил описание жизни святой, а потом приступил к работе над образом, он трудился почти год. В правой руке у мученицы — книга, являющаяся символом знаний, а в левой — ветвь, она символизирует вечность. Стоит статуя на колесе с шипами. Как говорит Геворкян, согласно приданию, колесо — орудие пыток, разрушенное ангелом, сошедшим с небес.