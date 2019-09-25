Уральский скульптор создал эскиз памятника святой Екатерине
Сегодня, 08:38Свободное времяФото: Скриншот с видеосюжета ОТВ
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Геворк Геворкян из Екатеринбурга представил эскиз памятника святой Екатерины, сообщает ОТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Скульптор сначала подробно изучил описание жизни святой, а потом приступил к работе над образом, он трудился почти год. В правой руке у мученицы — книга, являющаяся символом знаний, а в левой — ветвь, она символизирует вечность. Стоит статуя на колесе с шипами. Как говорит Геворкян, согласно приданию, колесо — орудие пыток, разрушенное ангелом, сошедшим с небес.
Сейчас гипсовая скульптура находится в мастерской Геворкяна. Однако скульптор надеется, что вскоре объявят конкурс, на котором выберут лучший эскиз памятника святой.
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Видео: ОТВ
Напомним, 13 октября пройдет голосование касательно места строительства Храма святой Екатерины в столице Урала.
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