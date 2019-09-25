В Екатеринбурге ночью установили противотанковые ежи

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На площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, где ранее появился крест Покраса Лампаса, установили противотанковые ежи, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Арт-объект установила команда Jesus Gang, композиция называется «Воинствование, святое и праведное». Название, вероятно, является отсылкой к высказыванию Всеволода Чаплина.
Используя гиперболизацию как художественный прием, мы перекрываем баррикадами пешеходный переход, заставляя тем самым обходить его стороной и не осквернять его ногами,пишут в соцсети авторы арт-объекта.
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Напомним, православные активисты выступили против арт-объекта Покраса Лампаса, сообщив, что нельзя «попирать крест ногами». После народного недовольства было решено переделать арт-объект.
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