Юные тагильчане смогут научиться литературному мастерству
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В рамках проекта «Серая шейка» в Нижнетагильской городской библиотеке пройдет цикл литературных встреч для детей.
Сюжеты: Нижний Тагил
У юных тагильчан появится возможность научится литературному мастерству. Проводить занятия по литературному творчеству будет писатель, член Союза российских писателей Яков Васильевич Разливинский.
Первое занятие состоится 9 ноября. Необходима предварительная запись с предоставлением нескольких творческих работ, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей