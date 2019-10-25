Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
Сегодня, 12:08Свободное времяФото: Страница Полины Гагариной в соцсети
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25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторы мероприятия подчеркнули, что Полина приносит извинения своим поклонникам, но сегодня она не сможет выступить из-за болезни. Тем, кто не готов ждать до 6 декабря, предложено сдать билеты. Ранее купленные билеты автоматически остаются действительными на новую дату.
Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью... Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург... написано на странице певицы в соцсети.
Напомним, 18 ноября в Екатеринбург с концертом прилетает Егор Крид, накануне был опубликован райдер певца.
Какао и двухметровые охранники. Стал известен райдер Егора Крида в Екатеринбурге
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