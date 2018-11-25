Учащиеся Нижнего Тагила познакомились с особенностями защиты своих прав
Сегодня, 11:00Свободное времяФото: ГАУ СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил
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В рамках Дня правовой помощи детям в Нижнем Тагиле прошли мероприятия, на которых представители государственных органов, адвокаты и нотариусы рассказали учащимся о том, как защитить себя.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для учащихся МБОУ СОШ №25 и «Высокогорского многопрофильного техникума» специалисты специалистами ГАУ «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» организовали встречу с юрисконсультом социально-реабилитационного центра Жанной Валерьевной Прохоровой.
Ребята узнали о Конвенции ООН о правах ребёнка, об особенностях наступления административной и уголовной ответственности для лиц младше 18 лет и правилах общения в социальных сетях и многолюдных местах.
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Правовая работа с несовершеннолетними проводится по причине того, что эта категория граждан является одной из самых социально незащищённых и уязвимых, сообщает пресс-служба ГАУ «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил».
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