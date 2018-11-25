Учащиеся Нижнего Тагила познакомились с особенностями защиты своих прав

Для учащихся МБОУ СОШ №25 и «Высокогорского многопрофильного техникума» специалисты специалистами ГАУ «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» организовали встречу с юрисконсультом социально-реабилитационного центра Жанной Валерьевной Прохоровой.

Ребята узнали о Конвенции ООН о правах ребёнка, об особенностях наступления административной и уголовной ответственности для лиц младше 18 лет и правилах общения в социальных сетях и многолюдных местах.