Звезда «Уральских пельменей» проведёт кастинг среди уральских детей

В Свердловской области пройдёт детский инклюзивный конкурс чтецов «Юный Речевик». Шесть его участников получат шанс принять участие в шоу «Уральские пельмени», съёмки которого пройдут в Москве.

Отобрать детей поручили Юлии Михалковой. Финальный этап кастинга состоится 25 ноября в Свердловской государственной детской филармонии. В гала-концерте примут участие 18 участников. Каждый из них получит возможность прочитать своё любимое произведение со сцены.

Из восемнадцати финалистов мы выберем шесть ребят в трех возрастных категориях. Главным призом для них станет поездка в Москву на телеканал СТС, на ближайшие съемки нового выпуска шоу «Уральские Пельмени»,рассказала Юлия Михалкова.