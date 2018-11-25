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Звезда «Уральских пельменей» проведёт кастинг среди уральских детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Звезда «Уральских пельменей» проведёт кастинг среди уральских детей

Сегодня, 09:00Свободное времяФото: Владимир Жабриков/ URA.RU
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