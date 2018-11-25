Звезда «Уральских пельменей» проведёт кастинг среди уральских детей
Юные таланты из Свердловской области получили шанс принять участие в шоу «Уральские пельмени». Актриса и ведущая Юлия Михалкова проведёт кастинг среди уральцев.
В Свердловской области пройдёт детский инклюзивный конкурс чтецов «Юный Речевик». Шесть его участников получат шанс принять участие в шоу «Уральские пельмени», съёмки которого пройдут в Москве.
Отобрать детей поручили Юлии Михалковой. Финальный этап кастинга состоится 25 ноября в Свердловской государственной детской филармонии. В гала-концерте примут участие 18 участников. Каждый из них получит возможность прочитать своё любимое произведение со сцены.
Из восемнадцати финалистов мы выберем шесть ребят в трех возрастных категориях. Главным призом для них станет поездка в Москву на телеканал СТС, на ближайшие съемки нового выпуска шоу «Уральские Пельмени»,рассказала Юлия Михалкова.
URA.ru сообщает, что в предыдущих отборочных этапах кастинга приняли участие более 1000 детей из 14 городов Свердловской области.