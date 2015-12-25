Где в Нижнем Тагиле провести корпоратив и Новогоднюю ночь?
25 декабря 2015, 09:00Свободное времяАлександра Логинова
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Этот год подходит к концу и самое время определиться, где же встретить Новый 2016 год.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предновогодние корпоративы - всего от 1100 рублей на 1 человека.
Прекрасное настроение для вас создает команда настоящих профессионалов:
Гостям и жителям Нижнего Тагила стоит обратить внимание на кафе-клуб «Очаг». Расположенное в самом центре города, это заведение гостеприимно распахивает свои двери всем, кто ищет место для проведения новогоднего корпоратива или самой праздничной ночи 31 декабря.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Предновогодние корпоративы - всего от 1100 рублей на 1 человека.
Новогодняя ночь - 2000 рублей + бар (на выбор) на 1 человека.
Кухни: русская, европейская, кавказская. Вместимость зала: 250 мест.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прекрасное настроение для вас создает команда настоящих профессионалов:
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей