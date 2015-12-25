Где в Нижнем Тагиле провести корпоратив и Новогоднюю ночь?

Гостям и жителям Нижнего Тагила стоит обратить внимание на кафе-клуб «Очаг». Расположенное в самом центре города, это заведение гостеприимно распахивает свои двери всем, кто ищет место для проведения новогоднего корпоратива или самой праздничной ночи 31 декабря.