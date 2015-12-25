На Театральной площади Нижнего Тагила торжественно зажгли ёлку (ФОТО, ВИДЕО)

Со сцены тагильчан лично поздравил с наступающим Новым годом и пожелал всего наилучшего мэр города, Сергей Носов.

Сегодня, как только начало темнеть, на площади стали собираться люди. Приходили как по одному, так и семьями или шумными компаниями. В ожидании начала торжества дети катались с горки, а взрослые переговаривались, слушали праздничную музыку и любовались ледяными фигурами.

Перед официальным открытием городка жителей порадовал яркий концерт от различных творческих коллективов Нижнего Тагила.

Радовал тагильчан и Драматический театр: его красивая подсветка как никогда-гармонично смотрелась в ансамбле с украшенной площадью.

В назначенный час на сцену вышел Сергей Носов и тепло приветствовал тагильчан. После вступительной речи наступил волнительный момент зажигания ёлки. Раз, два, три - ёлочка гори!

Смотреть фотоотчет строительства и открытия Ледового городка в Нижнем Тагиле, 2015 г.

Ледовый городок и центральная ёлка официально открыты и готовы приветствовать тагильчан в любой день, в том числе и 31 декабря, когда те придут встречать на площадь Новый год.