Салон красоты из Нижнего Тагила может попасть в ТОП-100 самых новогодних: требуется поддержка жителей (ФОТО)

Люди устремились наводить красоту. Чтобы создать новогоднее настроение для любимых клиентов, мастера старательно украшают свои салоны. Для того, чтобы наградить самые новогодние салоны, в интернете бы начат специальный конкурс. Клиенты салонов красоты, друзья клиентов и все неравнодушные к рождественской и новогодней тематике могут отдать голос за самые новогодние, по их мнению, салоны красоты.

Те салоны, которые войдут в ТОП-100 по количеству голосов, получат годовой запас краски для волос!

Портал TagilCity.ru рад сообщить то, что в этом году в конкурсе участвует и один из салонов красоты Нижнего Тагила.

Очень хотелось бы войти в ТОП-100 по России! Я считаю это очень престижным, поскольку компания, организующая конкурс, является одной из немногих конкурентоспособных российских компаний индустрии красоты на европейском рынке поделилась с журналистом TagilCity.ru руководитель салона красоты Татьяна.

Тагильчане, поддержим голосами тагильских специалистов индустрии красоты и отечественного производителя!

Для участия в голосовании нужно перейти по ссылке, ввести цифры в окошке и нажать «ГОЛОСОВАТЬ!».

ФОТО: «Салон красоты Персона»