Салон красоты из Нижнего Тагила может попасть в ТОП-100 самых новогодних: требуется поддержка жителей (ФОТО)
Как известно, специалисты по красоте перед Новым годом работают почти круглосуточно, но мест на запись уже давно не осталось.
Люди устремились наводить красоту. Чтобы создать новогоднее настроение для любимых клиентов, мастера старательно украшают свои салоны. Для того, чтобы наградить самые новогодние салоны, в интернете бы начат специальный конкурс. Клиенты салонов красоты, друзья клиентов и все неравнодушные к рождественской и новогодней тематике могут отдать голос за самые новогодние, по их мнению, салоны красоты.
Те салоны, которые войдут в ТОП-100 по количеству голосов, получат годовой запас краски для волос!
Портал TagilCity.ru рад сообщить то, что в этом году в конкурсе участвует и один из салонов красоты Нижнего Тагила.
Очень хотелось бы войти в ТОП-100 по России! Я считаю это очень престижным, поскольку компания, организующая конкурс, является одной из немногих конкурентоспособных российских компаний индустрии красоты на европейском рынке поделилась с журналистом TagilCity.ru руководитель салона красоты Татьяна.
Тагильчане, поддержим голосами тагильских специалистов индустрии красоты и отечественного производителя!
Для участия в голосовании нужно перейти по ссылке, ввести цифры в окошке и нажать «ГОЛОСОВАТЬ!».
ФОТО: «Салон красоты Персона»
Порой, мы не всегда пользуемся услугами салонов, которые находятся рядом с нашим домом. Случается так, что многие из нас вынуждены наводить красоту в командировке в других городах. В таких случаях, адрес салона красоты в Бутово пригодиться тем, кто решил посетить нашу столицу.