В Ленинском районе Нижнего Тагила провели новогодний праздник для детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТО)

Ребята очень ждали этого визита и к предстоящей встрече подготовились серьезно: сами разработали сценарий мероприятия и выступили в театрализованном представлении, посвященном Новому году. На мероприятии, гостей и весь коллектив, развлекали веселые персонажи: веселая обезьянка, снежинки и другие сказочные герои, ну и конечно же зажгли огни новогодней елочки Дед Мороз и его внучка Снегурочка. После окончания спектакля благотворители поздравили ребят с новогодними праздниками и передали подарки и угощения. Видно было, что воспитанники чувствовали себя необыкновенно радостными не от количества пришедших гостей, а от сказочного ожидания чуда, новогоднего праздника и сладких подарков. Ведь они, как и все дети верят в чудеса! Приближается Новый 2016 год и каждый старается встретить его в дружной кампании. Как считает заместитель начальника Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по г. Нижний Тагил и Пригородному району – Елена Анатольевна Кокарева.