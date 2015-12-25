В Ленинском районе Нижнего Тагила провели новогодний праздник для детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТО)
Для любого ребенка Новый год – это, прежде всего, сюрпризы и чудеса. Дождались чудес в этом году и воспитанники ГБУ СОН СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил».
Так в 2015 г. помощниками деда мороза, подарившими ребятам не только добрые слова, но и множество подарков, стали: заместитель Главы Администрации Ленинского района города Нижний Тагил Курасов Константин Валерьевич, заместитель начальника Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по г. Нижний Тагил и Пригородному району - Кокорева Елена Анатольевна, ОАО Сбербанк России – Романов Константин Михайлович, ИП Мордвов, Детский центр «Супер – почемучка»,ОАО ВГОК, Комиссия по работе среди женщин ППО «ВГОК», Стоматологический центр «Консул», Государственное Образовательное Учреждение среднего Профессионального Образования Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум».
Ребята очень ждали этого визита и к предстоящей встрече подготовились серьезно: сами разработали сценарий мероприятия и выступили в театрализованном представлении, посвященном Новому году. На мероприятии, гостей и весь коллектив, развлекали веселые персонажи: веселая обезьянка, снежинки и другие сказочные герои, ну и конечно же зажгли огни новогодней елочки Дед Мороз и его внучка Снегурочка. После окончания спектакля благотворители поздравили ребят с новогодними праздниками и передали подарки и угощения. Видно было, что воспитанники чувствовали себя необыкновенно радостными не от количества пришедших гостей, а от сказочного ожидания чуда, новогоднего праздника и сладких подарков. Ведь они, как и все дети верят в чудеса! Приближается Новый 2016 год и каждый старается встретить его в дружной кампании. Как считает заместитель начальника Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по г. Нижний Тагил и Пригородному району – Елена Анатольевна Кокарева.
В Новый год, вне зависимости от того, где человек находится, в каких условиях, он должен почувствовать, что это праздник. Поэтому мы хотим поздравить детей, которые здесь находятся, чтобы они почувствовали наше внимание, нашу заботу и любовь. Наши детки не одни, их всегда помнят, любят и готовы помочь, поддержать в тот момент, когда это очень необходимо и важно.
ГБУ СОН СО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Нижний Тагил» искренне выражает благодарность спонсорам, волонтёрам, благотворителям которые находят время, силы и желание помогать малышам, оставшимся без попечения родителей.
© TagilCity.ru по материалам ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил»