В Нижнем Тагиле проходят Дни милосердия (ФОТО)

24 декабря специалисты администрации Дзержинского района побывали на новогоднем празднике, организованном сотрудниками специализированного дома ребенка для своих маленьких воспитанников. В этот день гостей праздника удивляли дети 2 –х и 3-х лет, которые танцевали, пели, рассказывали стишки. Замечательное театрализованное представление было подготовлено и сотрудниками дома ребенка.

В завершении праздника администрацией района в дом ребенка были переданы самые необходимые подарки - памперсы, детское мыло, крема, присыпка для детей, шампуни, влажные детские салфетки, развивающие игрушки и машинки, которые были приобретены АО «Химический завод «Планта», ООО «УБТ-Экология», ООО «Элис». АО «Уралкриомаш» были заказаны жалюзи на 50 тыс. рублей в комнату-изолятор, где содержатся больные дети.

В ближайшие дни администрацией района запланировано посещение новогодних представлений и вручение подарков воспитанникам центра социальной помощи семье и детям, детского дома №5, реабилитационного центра для детей и подросток с ограниченными возможностями.

Администрация Дзержинского района выражает благодарность предприятиям и организациям за оказание благотворительной помощи детям в рамках Дней милосердия.