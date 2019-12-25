Команда из Нижнего Тагила победила на фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге
Сегодня, 20:07Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В Екатеринбурге определились победители фестиваля ледовой скульптуры. Ими стали тагильчане, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Команда из Нижнего Тагила выполнила композицию под названием «К Южному полюсу чуть раньше русских».
Второе место заняла команда скульпторов из Чебоксар с работой «Раздвигая льды». На третьем месте оказались москвичи со скульптурой «Белый гигант».
В этом году темой фестиваля стало «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями». Из 27 претендентов для участия в фестивале отобраны были лишь семь. Увидеть ледовые скульптуры можно на площади 1905 года.
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