Команда из Нижнего Тагила победила на фестивале ледовой скульптуры в Екатеринбурге

Команда из Нижнего Тагила выполнила композицию под названием «К Южному полюсу чуть раньше русских».

Второе место заняла команда скульпторов из Чебоксар с работой «Раздвигая льды». На третьем месте оказались москвичи со скульптурой «Белый гигант».

В этом году темой фестиваля стало «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями». Из 27 претендентов для участия в фестивале отобраны были лишь семь. Увидеть ледовые скульптуры можно на площади 1905 года.