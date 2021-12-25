Родственники загадочно погибшего тагильчанина пришли на «Первый канал»

Родственники погибшего в закрытой квартире жителя Нижнего Тагила пришли на «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на «Первом канале». На теле мужчины было около 20 ножевых ранений, но следов преступления и других людей в квартире не обнаружено.

Происшествие случилось в конце октября 2018 года. Тагильчанин погиб в квартире на улице Пархоменко. Семья Мамневых считает, что его убили, а для сокрытия следов обставили дело как самоубийство. Эфир вышел 23 декабря 2021 года. По словам родственников, следователи считают, что криминал в истории отсутствует, а потому не стали возбуждать уголовное дело. Однако мама погибшего уверена, что к смерти имеет отношение девушка ее сына. Три года женщина добивается возбуждения уголовного дела. Она решила обратиться на телеканал, чтобы об истории узнали.

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