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Фестиваль патриотической песни «Афганский ветер» пройдет в Нижнем Тагиле в 22-й раз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фестиваль патриотической песни «Афганский ветер» пройдет в Нижнем Тагиле в 22-й раз

26 января 2016, 08:50Свободное времяMaurice
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