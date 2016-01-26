Фестиваль патриотической песни «Афганский ветер» пройдет в Нижнем Тагиле в 22-й раз

На совещании были рассмотрены вопросы подготовки к мероприятию, которое состоится 27 февраля в Городском Дворце молодежи. По словам директора ГДМ Татьяны Мокрецовой, продумано тематическое оформление главной сцены и внутреннего интерьера Дворца, посвященное Воздушно-десантным войскам. Под потолком в фойе планируется разместить купол парашюта – одного из главных символов «крылатой гвардии». Готовится полиграфическая продукция, ведутся работы по организации спортивных зон для подготовки юных парашютистов. Для школьников пройдут мастер-классы по сборке-разборке огнестрельного оружия. Все, участники и гости конкурса, смогут угоститься кашей из полевой кухни.

В оргкомитет фестиваля уже поступают первые заявки на конкурс. К участию в «Афганском ветре» приглашаются учащиеся школ, студенты ВУЗов и учреждений среднего профессионального образования, солдаты и офицеры, авторы и исполнители произведений на военную тематику, творческие коллективы. Конкурсная программа включает в себя семь номинаций: «Батяня», «Сын полка», «Роза ветров», «Боевой резерв», «Однополчане», «И один в поле воин...» и «Золото погон».

10 и 11 февраля пройдут отборочные этапы регионального фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер», по их результатам жюри определит 21 финалиста, по три участника в каждой из семи номинаций. Итоговый концерт конкурса состоится 27 февраля на сцене Городского Дворца молодежи. Начало мероприятия в 12.00. Вход свободный.