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С начала февраля на Театральной площади Нижнего Тагила начнётся демонтаж ледового городка и ёлки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С начала февраля на Театральной площади Нижнего Тагила начнётся демонтаж ледового городка и ёлки

26 января 2016, 16:35Свободное времяДенис Таратонов
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