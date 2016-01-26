С начала февраля на Театральной площади Нижнего Тагила начнётся демонтаж ледового городка и ёлки

Ледовый городок начали строить в Нижнем Тагиле в начале декабря. 25 декабря на Театральной площади торжественно зажгли ёлку . Несмотря на скоромный бюджет, нельзя не признать, что городок вышел хорошим. Если с камер видеонаблюдения он кажется «бедноватым», то вблизи открывается совсем другая картина. Вряд ли кто-то из посетивших городок остался недоволен работой тагильских мастеров.

Сначала мы откроем улицы, а потом будем демонтировать ёлку. Её демонтаж займёт примерно три дня. Параллельно будут разбираться ледовые скульптуры и горки. В прошлый раз с этим управились за сутки. За ФОКом городок мы оставим, его трогать не будем. А на Театральной площади придётся убрать. Там ледяные фигуры, из-за сильного ветра они могут стать травмоопасными. Особенно это касается арочных фигур рассказал заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров.