С удивительным миром фотографии знакомит новая выставка в детской художественной школе № 1 (ФОТО)

Экспозиция знакомит зрителей с художественной фотографией. В нее вошли 60 работ, созданных преподавателями художественных школ и школ искусств Нижнего Тагила, Лесного, пос. Цементного, работы художника-фотографа Владимира Азанова, а также фотоработы учащихся детских школ искусств.

На открытии выставки присутствовали гости из художественных школ, школ искусств, авторы представленных работ. Гостей приветствовали художники-фотографы Владимир Азанов, Михаил Мальцев, член союза художников России Валерий Хасанов, директор ДХШ № 1 Светлана Ляпцева.

Фотоработы будет оценивать компетентное жюри, состоящее из фотографов профессионалов, имеющих большой опыт в создании авторских фотоснимков.

Выставку все желающие могут посмотреть до 19 февраля по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Учительская, 9. 19 февраля состоится торжественное закрытие фотовыставки и награждение победителей.