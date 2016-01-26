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С удивительным миром фотографии знакомит новая выставка в детской художественной школе № 1 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С удивительным миром фотографии знакомит новая выставка в детской художественной школе № 1 (ФОТО)

26 января 2016, 15:40Свободное времяMaurice
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