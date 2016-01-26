«Цель – уверено пройти в 1/4 Высшей лиги»: тагильские КВНщики из команды «Урал» поделились планами на сезон (ВИДЕО)

Напоминаем, по результатам фестиваля «КиВиН-2016», проходившего в Сочи, команда КВН «Урал» из Нижнего Тагила была отобрана для участия в Высшей лиге.

Вместе с участницей команды «Урал» Ольгой Объедковой, портал TagilCity.ru решил вспомнить о том, как это было.

Разумеется, интересовало то, как команда встретила «повышение», что чувствуют тагильские КВНщики, что планируют и не почуют ли они на лаврах после этого успеха?

Настроение прекрасное, хотя осознание того, что нас ждет, у меня, по крайне мере, было с первых минут. Высшая лига - это не розовая сказка, это очень серьезный труд, нервы, переживания. В общем, никакого отдыха, работы предстоит много. А «лавры» - пока вообще не до этого. Мы еще не стали чемпионами, что говорить о «лаврах» ответила Ольга журналистам TagilCity.ru.

Отрывок выступления тагильчан в Сочи и краткое интервью после 1:30

«Ещё не стали чемпионами»… Конечно, услышав это, не мог не возникнуть вопрос относительно того, метят ли тагильчане в чемпионы Высшей лиги и как оценивают свои шансы?

Это вопрос, на который никто не ответит. Мы не сыграли ни одной игры, а вы спрашиваете про чемпионство. Нет, никаких прогнозов. Пока цель - уверенно пройти в 1/4 Высшей лиги, потому что состав у нас довольно сильный рассказала Ольга TagilCity.ru о шансах на чемпионство.

В Высшей лиге не так часто играют команды с уральским колоритом, подобные «Уездному городу» с Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным. Потому очень интересно, планируют ли тагильские КВНщики в том или ином виде касаться тематики Нижнего Тагила и Урала в целом.

Мы же не заметки и фельетоны пишем, мы пишем юмор. А он может быть разный, на разные темы. Но темы не планируются, мол - «а давайте напишем велосипеды, гаишников и Тагил?!» Родится шутка - будет. На голосящем же была про Тагил, значит будет, наверное, если смешную напишем. В рамки тем себя точно загонять не будем с улыбкой пояснила журналистам TagilCity.ru Ольга из команды КВН «Урал».

Шутка про Тагил в конце выступления. После 4:55.

А значит, тагильчанам можно начинать ждать свежих шуток про город, благодаря которым Нижний Тагил будет ассоциироваться не только с Геной и Вованом, орущими «ТАГИИИЛ!» или петросяновским Шпингалетом Петровичем, но и с чем-то более новым и интересным.