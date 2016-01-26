В Новосибирске автор песни «Мой милый Путин» сняла клип про доллар (ФОТО, ВИДЕО)
Новосибирская певица Машани спела новую песню и выпустила патриотический видеоклип о рубле под названием «Рубль-доллар».
В песне Машани призывает президента РФ Владимира Путина сделать российский рубль мировой валютой, а доллары, имеющиеся у России, отдать обратно США. Взамен Машани предлагает потребовать от США вернуть Аляску либо расплатиться золотом.
В клипе певица, одетая в платья из металлических монет и бумажных банкнот, демонстративно выражает пренебрежительное отношение к денежной единице США, выбрасывая доллары в мусорную корзину, а также заявляет, что Аляска должна вновь стать российской.
По псевдонимом Машани скрывается 30-летняя жительница Новосибирска Мария Якушева, которая прославилась в прошлом году благодаря патриотической песни и клипу «Мой милый Путин». Это видео набрало на YouTube более трех миллионов просмотров.
Как рассказала «Советской Сибири» сама Мария, её новый клип «Рубль-доллар» снимался еще осенью в Мочище. Монеты для платья собирали все друзья девушки. На съемку клипа, который появился в Сети только сегодня, ушло два дня. Все остальное время видео монтировали.
На самом деле монет не очень много, может быть небольшая баночка говорит Мария.
По ее словам, сценарий для клипа она написала сама, и он кажется девушке довольно смешным.