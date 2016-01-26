В Новосибирске автор песни «Мой милый Путин» сняла клип про доллар (ФОТО, ВИДЕО)

В песне Машани призывает президента РФ Владимира Путина сделать российский рубль мировой валютой, а доллары, имеющиеся у России, отдать обратно США. Взамен Машани предлагает потребовать от США вернуть Аляску либо расплатиться золотом.

В клипе певица, одетая в платья из металлических монет и бумажных банкнот, демонстративно выражает пренебрежительное отношение к денежной единице США, выбрасывая доллары в мусорную корзину, а также заявляет, что Аляска должна вновь стать российской.

По псевдонимом Машани скрывается 30-летняя жительница Новосибирска Мария Якушева, которая прославилась в прошлом году благодаря патриотической песни и клипу «Мой милый Путин». Это видео набрало на YouTube более трех миллионов просмотров.

Как рассказала «Советской Сибири» сама Мария, её новый клип «Рубль-доллар» снимался еще осенью в Мочище. Монеты для платья собирали все друзья девушки. На съемку клипа, который появился в Сети только сегодня, ушло два дня. Все остальное время видео монтировали.

На самом деле монет не очень много, может быть небольшая баночка говорит Мария.